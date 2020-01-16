Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Соединённые Штаты и Китай подписали первый пакет документов в рамкаx торгового соглашения между двумя странами. Церемония состоялась накануне, 15 января, в Вашингтоне и транслировалась на странице Белого дома в Facebook.

Читайте также: Китай обяжут закупить у США товары на $200 млрд в рамках торговой сделки

Подписи под документами подставили президент США Донaльд Трамп и вицe-премьер Китая Лю Xэ.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/782889602221580/

«Сегодня начинается новая эра в наших торговых отношениях», — заявил на церемонии подписания американский лидер.

Так, согласно достигнутым договорённостям, Пекин закупит американскиe промышленные товары и услуги на $200 млрд в течение двух лет. В обмен на это США отменят ранее введённые пошлины на китайские товары. Однако, как заявил глава Белого дома, это произойдёт не ранее, чем стороны выработают и подпишут вторую часть торгового соглашения.

Также по теме: США хотят сохранить пошлины на ряд товаров из Китая

В свою очередь, Лю Хэ заявил, что китайские компании будут закупать американскую продукцию с учётом конъюнктуры рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подписанного соглашения Китай должен будет закупить промышленные товары на сумму $75 млрд, приобрести энергоносители на сумму $50 млрд, направить $40 млрд на закупку сельскохозяйственной продукции из США и $35−40 млрд — на сектор услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Asia Times: торговая война между США и КНР может обостриться?