Челябинск, , 08:10 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина по многим пунктам было новаторским и прорывным. Об этом по итогам его оглашения заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.

Он отметил, что содержание послания — это каждый раз интрига. Как и прежде, в этот раз его ожидания оправдались.

«Я обратил особое внимание на несколько принципиальных моментов. Прежде всего, глава государства впервые выбрал для оглашения послания начало года. Это сделано неслучайно: есть время внести корректировки в бюджеты и предусмотреть средства для решения поставленных в послании задач», — сказал Мякуш.

Среди прорывных инициатив Владимира Путина он назвал материнский капитал на первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей с трёх до семи лет, бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

Также Мякуш отметил, что некоторые шаги в указанном Владимиром Путиным направлении уже предприняты на Южном Урале. Губернатор Алексей Текслер подготовил инициативу об увеличении регионального маткапитала. Напомним, он вырастет до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, послание прозвучало 15 января. А затем правительство Дмитрия Медведева всё ушло в отставку.