Омск, , 08:10 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина обращено к каждому жителю России и нацелено на улучшение жизни людей, считает председатель Омского регионального отделения Ассоциации Героев России Андрей Тимошенко.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, комментарий Тимошенко приводится на официальном сайте правительства Омской области.

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«Президент в своем послании затронул самые актуальные вопросы, касающиеся социальной сферы и экономики. Особенно важен, на мой взгляд, посыл на «сбережение и приумножение народа России», — подчеркнул Тимошенко.

Он также остался под впечатлением от блока, посвящённого демографии.

«Глава государства ставит задачу, чтобы улучшения коснулись каждого жителя нашей страны», — резюмировал Андрей Тимошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин зачитал послание к Федеральному собранию 15 января.

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