Варшава, , 08:02 — REGNUM «Непопулярность правительства» и «экономическая неэффективность российского государства» стали причиной отставки Дмитрия Медведева, считает директор Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета профессор Йоахим Дец. Об этом он заявил в интервью польскому порталу Interia.

«Первая, возможно, менее важная причина. Правительство Медведева не пользовалось большой популярностью, — отметил профессор, комментируя отставку. — По разным причинам: неэффективность, но и в связи с различными скандалами с имуществом в отношении самого премьера. Вторая причина кажется более важной. Считалось, что перемены необходимы, потому что российское государство экономически все более неэффективно. Президент России Владимир Путин, видимо, решил, что это правительство не в состоянии справиться со своими обязательствами».

Самый интересный вопрос касается того, что может произойти сейчас, какими будут следующие шаги, кто станет премьер-министром, заметил Пец. Он подчеркнул, что был «предложен Михаил Мишустин, малоизвестный глава Федеральной налоговой службы», а «выбор такого технократа означает тактику ожидания — я бы не исключил, что у власти нет единого плана».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года, сразу после оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.