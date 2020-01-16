Хартум, , 08:04 — REGNUM Глава суверенного совета Судана предупредил, что любые попытки осуществить переворот будут пресечены. Об этом передает ВВС Africa.

Генерал-лейтенант Абдель-Фаттах аль-Бурхан сделал это заявление на следующий день после того, как солдаты разведывательного подразделения, связанного с бывшим президентом Омаром аль-Баширом, устроили мятеж.

По его словам, все «мятежные районы», включая два нефтяных месторождения, теперь находятся под контролем военных.

Мятеж спровоцировал всеобщую панику, особенно в столице страны, Хартуме, где они несколько часов стреляли в воздух из тяжелых орудий, чтобы опротестовать размер своего выходного пособия.

В интервью государственному телевидению Судана генерал Бурхан заявил, что 40 мятежников сдались.

Он также повторил свое обвинение в том, что за беспорядками стоял бывший шпион Шалах Гош.

Читайте ранее в этом сюжете: Судан открыл воздушное пространство после подавления мятежа