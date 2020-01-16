Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Передача дела об импичменте президента США Дональда Трампа в Сенат может помочь снять с него все подозрения. Об этом телеканалу CNN рассказал источник в Белом доме.

Он отметил, что это «давно пора» было сделать. По словам представителя президентской администрации, дело в отношении Трампа является «провальным».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января издание The New York Times опубликовало интервью представителя Белого дома, в котором говорится, что процесс по импичменту президента США в Сенате займет не больше двух недель.

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