Тюмень, 16 января 2020, 07:56 — REGNUM Отставка председателя правительства России напрашивалась давно. Неожиданностью стал уход всего правительственного состава, а не только премьер-министра в лице Дмитрия Медведева. Это эффектный шаг, вселяющий в жителей России надежду на перемены к лучшему, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог из Тюменской области Александр Лобов.
Что касается смены правительственного состава, то новички — бывшие губернаторы из регионов «тюменской матрёшки» Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин — с большой долей вероятности вернутся на свои министерские места.