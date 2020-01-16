Тюмень, , 07:56 — REGNUM Отставка председателя правительства России напрашивалась давно. Неожиданностью стал уход всего правительственного состава, а не только премьер-министра в лице Дмитрия Медведева. Это эффектный шаг, вселяющий в жителей России надежду на перемены к лучшему, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог из Тюменской области Александр Лобов.

«Частичная смена правительства особых плодов, как мы видим, не принесла. Отправить Дмитрия Медведева в отставку одного было бы некорректным. Бремя ответственности за провалы правительства несут все министры», — отметил эксперт.

Что касается смены правительственного состава, то новички — бывшие губернаторы из регионов «тюменской матрёшки» Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин — с большой долей вероятности вернутся на свои министерские места.

«Для граждан России отставка всего правительства — это, на мой взгляд, один из подарков населению нашей страны от президента РФ Владимира Путина перед масштабными изменениями в нашем государстве. Предполагаю, будут и другие не менее приятные подарки, возможно даже досрочные выборы депутатов Государственной думы», — предполагает политолог из Югры Александр Лобов.