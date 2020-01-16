Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM Никаких перемен к лучшему жители Камчатки от смены правительства не ждут. Пока для этого нет никаких оснований. Таким мнением поделился руководитель фракции «Справедливой России» в краевой думе Камчатского края Михаил Пучковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Камчатка не ждёт никаких перемен к лучшему от смены правительства РФ. Какие для этого сейчас основания? Люди их не видят. Мы сегодня много разговаривали с врачами, учителями, рыбаками. Люди сходятся во мнении, что, скорее всего, это будет «та же песня с другими исполнителями». Люди говорят — все ресурсы Камчатки поделены между олигархическими группами — рыба, лес, золото. Народ не видит никакой пользы от богатства региона. Народ беднеет, хотя дальше уже вроде и некуда. Камчатцы — нищие, за исключением чиновников и силовиков. Жилья нет, доступной медицины нет, хорошего, качественного образования нет, дорог нет, качественных доступных продуктов питания нет. Ничего нет. Все чиновники, которые довели Камчатку и камчатцев до такого состояния, на своих постах. Мне хотелось бы разделить всеобщий оптимизм сегодняшнего дня, но для этого, увы, пока нет оснований», — сказал Михаил Пучковский.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года, сразу после оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.