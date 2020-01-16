Оттава, , 07:35 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем ход расследования гибели украинского пассажирского самолета Boeing в Иране, сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

«Они также приветствовали привлечение Международной организации гражданской авиации к расследованию», — говорится в сообщении.

Трюдо и Гутерриш подтвердили важность проведения прозрачного и полного расследования авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил расследование этой авиакатастрофы с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Они договорились о сотрудничестве в рамках международной группы, занимающейся расследованием.

Читайте ранее в этом сюжете: Трюдо обсудил с лидером Афганистана расследование по украинскому Boeing