Барнаул, , 07:35 — REGNUM Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUMвопросы здравоохранения, поднятые в послании Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.

«Что касается близкой мне сферы здравоохранения, то в послании прозвучали все обсуждавшиеся в течение 2019 года проблемы этой сферы (первичное звено, реформа системы оплаты труда, дополнительное лекарственное обеспечение). Складывается впечатление, что пришло понимание значимости проблем, и в то же время выкристаллизовались определенные варианты необходимых управленческих решений. Все эти начинания просто невозможно не поддержать.

Со своей стороны, как представитель медицинского сообщества, я бы предложил начинать формировать бюджет с такой статьи как «здравоохранение» и поддерживать уровень финансовых вложений государства в эту сферу на цифре 8% от ВВП. Важно понимать, что эти вложения, если они организованы грамотным образом, ни в коем случае нельзя рассматривать как ущерб или безвозвратные потери для государства. Напротив, рациональное распределение средств с приоритетом финансирования профилактических мероприятий приведет оживлению экономики и росту ВВП».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 15 января огласил ежегодное послание Федеральному собранию РФ. Неожиданностью для многих стала отставка российского правительства.

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