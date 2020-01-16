Барнаул, , 07:26 — REGNUM Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал своё мнение о том, почему послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию-2020 настолько разительно отличается от посланий предыдущих годов.

«Нет сомнений, что послание президента-2020 знаменует смену приоритетов в сторону внутренней политики. До сих пор мы были свидетелями того, что среди государственных интересов отчетливо превалировали внешнеполитическая тематика и вопросы национальной безопасности, что являлось, по сути, поиском современным российским государством своего нового места мире.

Нужно отметить, что цели, стоявшие перед нашим государством до настоящего момента, достаточно успешно реализованы: значительно увеличилась обороноспособность страны, сложилась система стратегических альянсов и государств-партнеров, что в конечном итоге обусловило неэффективность санкций, сделаны территориальные приобретения, в целом сохранено доминирующее влияние России на большинстве территорий бывшего СССР.

Наряду с этим, достижения в области внутренней политики большинством экспертов и населения страны оценивались гораздо скромнее. Более того, появился запрос современного общества на немедленные перемены и положительные изменения в сразу в целом ряде сфер, относящихся к внутренней политике государства — это вопросы здравоохранения, образования, экологии и прочее, обсуждение которых в СМИ и соцсетях приняло настолько бурный и бескомпромиссный характер, что в ряде случаев требовалось личное вмешательство главы государства.

Совершенно очевидно, что «ареной» для поиска решений проблем должны быть не паблики в соцсетях, где дилетанты пытаются управлять общественным мнением и провоцировать волну народного недовольства, а залы заседаний федерального и регионального парламентов. Это невозможно без усиления контрольных функций представительной ветви власти, что и является, на мой взгляд, ключевым моментом послания Федеральному собранию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором заявил о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях. Позднее последовала отставка правительства.