Красноярск, , 07:22 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, назвал особенно важными блоки вопросов, связанные с мерами социальной поддержки населения. Также он считает важным блок об изменениях, которые должны быть внесены в Конституцию РФ, сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края.

«Нынешнее послание по-своему историческое», — отметил глава региона.

Что касается блока, посвящённого Конституции, «предполагается существенная демократизация системы управления страной», подчеркнул Усс.

А социальный блок предусматривает улучшение демографической ситуации, оказание помощи семьям с детьми, улучшение качества школьного образования и так далее.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин зачитал послание к Федеральному собранию 15 января.

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