Оренбург, , 07:21 — REGNUM Лидер профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков охарактеризовал послание Владимира Путина Федеральному собранию как прорывное. Он подчеркнул, что глава государства уделил большое внимание вопросам демографии и социальным гарантиям для семей с детьми.

«Действительно благосостояние людей сегодня падает, и мы (профсоюзы) видим это, как никто другой. Поэтому послание президента в этом (2020) году стало практически прорывным в социальном плане. Мы говорим о введении материнского капитала за рождение первенца, увеличение суммы выплат за второго и последующих детей, льготах по ипотеке и так далее», — сказал Чирков.

Особое внимание лидер оренбургских профсоюзов обратил на социальные контракты, которые могут помочь в переобучении или трудоустройстве. Одна сейчас они распространяются только на малоимущие и многодетные семьи.

Ярослав Чирков считает, что при пересмотре условий программы, она могла бы существенно помочь таким территориям, как, например, Орск. В городе, расположенном на востоке Оренбуржья, более 600 бывших работников Южно-Уральского машиностроительного концерна стоят на бирже труда.

По мнению председателя Федерации профсоюзов Оренбуржья, на протяжении всего послания недостаточно внимания было уделено благополучию именно работающего человека — гарантиям сохранения работы, увеличению заработной платы.

«Говоря о внебюджетной сфере, упор сделан на гарантии работодателей. А вот благополучие работников в данном случае — это уже договорная работа, чем и предстоит заняться профсоюзам», — заключил Чирков.