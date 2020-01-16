Барнаул, 16 января 2020, 07:14 — REGNUM Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин не считает, что у российского президента Владимира Путина были серьезные претензии к правительству. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его отставку, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января премьер министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Это произошло после оглашения российским президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.