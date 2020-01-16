Оренбург, , 07:10 — REGNUM Объём финансирования поддержки семей с одним ребенком и двумя детьми, а также те льготы, которые получат семьи с детьми при получении ипотечного кредита — настоящая сенсация послания Владимира Путина Федеральному собранию. Такое мнение выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, руководитель социологического центра «Общественное мнение» доктор политических наук Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Вместе с тем она подчеркнула: «Однако нужно помнить, что чем выше уровень образования и квалификации женщин, тем меньше у нее детей. Проблемы будут нарастать с ростом образования женщин и уровня их квалификации. Это доказывает то, что проблема не решается только материальным стимулированием».

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о социальных инициативах, которые касаются поддержки семей с детьми, увеличения количества бюджетных мест в региональных вузах, а также сделал ряд политических заявлений.