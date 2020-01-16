Барнаул, , 07:07 — REGNUM Отставку правительства России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин.

«Ещё в конце 2019 года я выпустил газету «Новая жизнь Алтая» с редакционной статьей: «Куда идёт король? Большой секрет». И вот сегодня в послании президента и последовавшим перемещением Медведева на силовой пост наконец-то сделаны первые шаги, раскрывающие секреты «короля».

Однако надо понимать, что на поле много игроков, и у них разные интересы, и поэтому любая группа в окружении Путина хочет сорвать свой куш. Так что началась «движуха». И, как всегда, все сводится к дворцовым интригам — кто будет премьером? Распустят ли Госдуму? Наконец-то решили похоронить местное самоуправление?

По-моему, самые пострадавшие — это губернаторы. В послании обозначен смысл, что они за все отвечают, а вот деньги сегодня все в Москве. Но и понятно, что «нацпроекты» в этой бюрократической неразберихе с отставками тихо свалят на губернаторов.

В этой неразберихе есть только один посторонний субъект — это граждане. И вспоминается поговорка: «У нас всё хорошо, вот только бы граждане не мешались».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января, после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, премьер министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. На встрече с главой государства он пояснил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.