Новосибирск, , 07:00 — REGNUM Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) считает, что правительство РФ давно стало неэффективным. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что правительство в полном составе ушло в отставку.

«Много тревожных звонков с вопросом, что происходит с правительством? Поделюсь своим мнением. Изменения не системные и не кардинальные. Правительство давно стало неэффективным. А премьер — министр просто токсичным. Мы давно требовали отправить это правительство в отставку. Но, заметьте, бывший теперь премьер Медведев по — прежнему остаётся правой рукой президента, теперь в кресле его заместителя в Совете безопасности. Эта должность создаётся специально под Медведева. Сейчас в Совбезе 11 постоянных членов. А министры после собеседования вполне могут вернуться на свои места, — написала Ганзя на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что «не стоит ожидать сегодня кардинальных изменений».