Оренбург, , 07:45 — REGNUM Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов, комментируя послание президенту Федеральному собранию, отметил, что глава государства сделал много политических заявлений.

«Президент огласил свое послание в январе, чтобы мы приступили к решению национальных задач как можно быстрее», — отметил Димов.

Он также сообщил, что в ближайшее время на региональном уровне пройдет совещание, и вице-губернаторам, профильным министрам по всем направления послания дадут первые поручения.

«Как вице-губернатор по внутренней политике не могу не отметить ряд политических заявлений президента — это поправки в Конституцию РФ, предстоящий по этому поводу референдум, усиление роли верхней и нижней палаты парламента. Это серьезные изменения в политической жизни нашего государства. Они сыграют ключевую роль в развитии гражданского общества и в целом России», — считает Олег Димов.

Сравнивая послание Федеральному собранию 2020 года с прошлогодней речью Владимира Путина, Димов обратил внимание, что 15 января 2020 года президент сосредоточился на внутренних проблемах государства, тогда как в 2019 году послание отличалось международной тематикой. «Несмотря на то, что президент в этот раз уделил не так много внимания внешнеполитическим вопросам, он четко дал понять, что сегодня мы готовы к любому вызову. Россия может существовать только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловен», — подчеркнул вице-губернатор.