Пекин, , 06:56 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье поздравления с наступающим Новым годом по лунному календарю, сообщает газета «Цайсинь».

В своем письме Си Цзиньпин пожелал американскому президенту счастливого Нового года. Он также отметил, что готов поддерживать тесные контакты с Трампом, и добавил, что Пекин готов идти навстречу Вашингтону.

«Под нашим общим руководством китайско-американские отношения в новом году могут принести еще больше выгоды и пользы», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Соединенные Штаты и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки. Президент США Дональд Трамп также заявил, что собирается в скором времени приехать в Китай с официальным визитом.

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