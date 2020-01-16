Оренбург, , 06:46 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что послание президента России Федеральному собранию — — это буквально расписанная по шагам программа практических действий. Президент задал новый политический тренд на усиление роли регионов при формировании федеральной повестки, считает глава Оренбуржья.

Паслер подчеркнул, что он, начав работать в Оренбургской области, столкнулся со многими проблемам, о которых говорил в послании глава государства.

Напомним, уроженец Свердловской области Денис Паслер был назначен врио губернатора после того, как в марте 2018 года Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия. В сентябре 2019 года Денис Паслер победил на губернаторских выборах.

«В социальной сфере — это сложная демографическая ситуация, в которой находится регион и страна в целом. И преодолеть ее — важная задача для всех нас. Поэтому меры поддержки материнства, многодетных семей, детей являются приоритетом нашей работы. В прошлом (2018) году мы расширили региональные меры поддержки многодетных семей, которых в области более 27 тысяч. В Оренбургской области в прошлом году родилось 18 100 детей. И за год мы открыли 19 детских садов в городах и районах. В 2020 построим еще 5. Национальные проекты помогают регионам решать эти вопросы», — сказал губернатор.

По словам Денис Паслера, принципиальным является вопрос подготовки кадров для экономики и социальной сферы. Теперь регионы получат мощную поддержку в этом вопросе на федеральном уровне. «Мы внедряем региональные меры привлечения и поддержки молодых специалистов. Это касается как целевого набора в вузы, так и различных мотивационных выплат молодым кадрам. Я поставил задачу, и в первом квартале в регионе будет принят закон об обеспечении жильем учителей и врачей», — заявил оренбургский губернатор.