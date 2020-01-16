Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина рекомендовать на пост премьер-министра России руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина застало «врасплох даже самых внимательных наблюдателей за властью в России». Об этом заявил специалист по России директор Института Кеннана Мэтью Рожански, сообщается на сайте аналитического центра.

По мнению эксперта, мало кто ожидал, что Путин назовет малоизвестную фигуру. Рожански считает, что выбор российского президента указывает на наличие у него проработанного плана, который он не раскрывает и который отличается от известного курса. Директор центра добавил, что Путин «полностью доверяет» Мишустину.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января после объявления отставки российского правительства президент России Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

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