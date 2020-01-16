Челябинск, , 06:37 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер поддерживает инициативу прописать в Конституции России институт Госсовета. Об этом он заявил после ежегодного послания Владимира Путина.

Глава государства озвучил в своём послании целый ряд полезных инициатив. Среди них и поправки в Конституцию, в том числе меняющие порядок формирования правительства и усиливающие роль Федерального собрания.

Текслер обратил особое внимание на одно из предложений президента — увеличить внимание к месту и роли регионов в ходе принятия важнейших для государства решений. Также он высказался и о Госсовете.

«Я поддерживаю его инициативу прописать в Конституции институт Госсовета, куда входят губернаторы для решения важнейших задач государства», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, послание прозвучало 15 января. А затем правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.