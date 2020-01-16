Абуджа, , 06:33 — REGNUM Спецслужбы Нигерии освободили пятерых сотрудников международных организаций, которые были захвачены террористами из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что террористы похитили пятерых волонтеров из международных организаций в декабре 2019 года в штате Борно. Спецоперация по их освобождению проводилась в координации с сотрудниками армии и разведывательных служб Нигерии. Отмечается, что состояние здоровья освобожденных оценивается как хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января полиция Нигерии освободила 27 детей из двух нелегальных детских домов в штатах Кано и Кадуна. Отмечалось, что у этих детских учреждений отсутствовала «лицензия» и соответствующая регистрация.

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