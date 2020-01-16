Москва, , 06:31 — REGNUM После оглашения кандидатом на пост председателя правительства России главы ФНС Михаила Мишустина — выпускника Московского государственного технологического университета «Станкин» эксперты заговорили о повышении роли высшего учебного заведения.

Телеграм-канал «Методичка» отметил, что на улице университета «праздник»:

"Производительность выпускников «СТАНКИН» — два премьер-министра страны за 30 лет. При том, что выбор невелик. Из других выпускников вуза вы можете знать Дмитрия Чернышенко из «Газпрома», Владислава Соловьёва из «Русала» и Михаила Фрадкова».

Среди знаменитых выпускников университета — бывший председатель правительства России Михаил Фрадков, занимавший свой пост в 2004—2007 годы. В ноябре 2016 года указом президента РФ Фрадкову предложили стать руководителем ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований». Эту должность он занял с 2017 года, до этого работая директором службы внешней разведки России. Помимо этого, с 2017 года Михаил Фрадков является главой совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Последнее работает на воздушно-космическую оборону страны, включает в себя свыше 60 предприятий в 18 регионах.

Из известных выпускников «СТАНКИН» также можно отметить Ивана Архипова, который в 1974—1986 годах был заместителем председателя Совета министров СССР.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, во время оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года президент Владимир Путин сообщил о предстоящих поправках в Конституцию, а также изменении порядка назначения на высшие государственные должности в стране, в частности главы правительства, министров. Дмитрий Медведев после завершения послания объявил об отставке правительства и в тот же день на это место был предложен глава ФНС Михаил Мишустин. Его кандидатуру, выдвинутую главой государства, депутаты Госдумы рассмотрят сегодня, 16 января 2020 года.

Михаил Мишустин не только окончил «СТАНКИН» в 1989 году по специальности «системы автоматизированного проектирования», но и до 1992 года был в нём аспирантом.

От главы ФНС до второго лица в России: об активах и связях Мишустина