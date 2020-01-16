Хабаровск, , 06:59 — REGNUM В каком статусе 17 января придёт на встречу с экспертами Гайдаровского форума Дмитрий Медведев, который больше уже не глава правительства России? Этот вопрос задал доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя отставку правительства РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Либеральный блок российской политики получил мощную оплеуху от президента. Отставка правительства произошла как раз в то время, когда проходит Гайдаровский форум. Известно, что 17 января премьер Дмитрий Медведев должен был прийти на встречу с российскими и иностранными экспертами форума. В каком статусе он придёт туда теперь, когда он больше не глава российского правительства? В день оглашения послания президента начал работу этот форум, и премьер на него не пришел. И здесь тоже, на мой взгляд, кроются определенные ответы на вопросы, которые давно задает российское общество, народ. Откровенный либеральный тренд в российской политике, скорее всего, будет скорректирован в виду усиления роли государства, народной демократии. Что из этого получится — увидим», — поделился мнением Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года, сразу после оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.