Владивосток, , 06:48 — REGNUM Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества думы города Владивостока Роза Чемерис в своём Telegram-канале рассказала, как ужинала с Михаилом Мишустиным.

Роза Чемерис написала, что знакома с Михаилом Мишустиным лично и поддерживает его кандидатуру на пост председателя правительства России, так как считает его человеком умным, способным быстро разбираться в людях, а в работе учитывать все детали.

«Михаил Владимирович Мишустин! Yes! Yes! Yes! То есть — Да! Да! Да! Супервыбор на пост премьера, на самом деле. Достаточно молод, очень умён, быстро думает и отлично разбирается в людях. Друзья познакомили с ним и его женой этой осенью, мы потом ужинали вшестером. Очень умный человек. Такой, видящий детали. Причём все и сразу. Отличный выбор», — написала политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в ближайшее время примет решение по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства России. Мишустина на эту должность предложил президент РФ Владимир Путин, после того как 15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.