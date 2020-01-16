Новосибирск, , 06:21 — REGNUM Семь поликлиник в Новосибирске начнут строить летом 2020 года. Строительство будет проходить в рамках концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и инвестиционно-строительным холдингом «ВИС». Об этом сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на министра экономического развития региона Льва Решетникова.

Напомним, в Новосибирске в ближайшие годы должны появиться семь современных поликлиник общей мощностью более 6,5 тысячи посещений в смену.

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«Стороны будут возводить медучреждения на основе частно-государственного партнёрства. Инвестиции в проект составят почти 9 млрд рублей, из них более 7 млрд рублей — вложения инвестора, — уточняет СМИ. — Семь поликлиник будут построены в Новосибирске в течение трёх лет. После введения медучреждений в эксплуатацию, врачи смогут принимать до 6,5 тысяч пациентов в сутки».

Ранее и сообщало, что в 2020 году Новосибирская область получит из федерального бюджета 1 840 034 тыс. рублей на перинатальный центр.

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