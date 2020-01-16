Владивосток, , 06:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт президента России.

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В состав рабочей группы вошли депутаты Госдумы, сенаторы, представители науки, творчества, бизнеса, спорта, общественные деятели, всего — 75 человек. От Приморья в состав рабочей группы вошли член Совета Федерации Светлана Горячева и спикер приморского парламента Александр Ролик.

Им предстоит принять участие в важнейшей на сегодняшней день работе: подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, о чём в своём послании рассказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время Владимир Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию России.