Хабаровск, , 06:37 — REGNUM Отставка правительства России — ответ на запрос народа страны. Таким мнением поделился доктор политических наук Илдус Ярулин. Эксперт убежден: президент не хочет руководить отсталой страной и — меняет команду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Президент не хочет руководить отсталой страной. И не будет. Это основной смысл и Послания Федеральному собранию, и последовавшей за ним отставки правительства. Поэтому он меняет команду. И это — прямой ответ на запрос общества, народа страны. Не открою большого секрета — отставки этого правительства ждали все. Тем не менее, это для многих произошло внезапно и у многих вызвало некоторую оторопь. Тем не менее, президент поставил больше вопросов, нежели дал прямых ответов. Например: есть Госсовет. Решение по нему принято, будут внесены изменения в Конституцию. Каковы его функции? Что это будет за структура? Следующий вопрос: какова в свете перемен функция полпредов? Если уже губернаторы напрямую, через Госсовет решают все важные вопросы, зачем тогда полпреды? Какова будет юридическая сила решений Госсовета? Все мы помним: президент прямо заявил об усилении роли губернаторов. Я думаю, всё это будет прописано очень четко. Ждём, наблюдаем. Должна измениться и роль парламента, при том, что президент оставляет за собой право снять чиновника по недоверию, за ненадлежащее исполнение обязанностей. Функция контроля остаётся за президентом. Но главное, подчеркну это ещё раз: президент не намерен руководить отсталой Россией. Значит, новая команда, новое правительство должны отвечать этой цели», — сказал Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку сразу после оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года. На пост председателя правительства Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС РФ Михаила Мишустина.