Якутск, , 05:50 — REGNUM Отставным министрам найдут места, но есть вероятность, что некоторые из них усидят в своих креслах, предположил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Министр обороны Сергей Шойгу останется. К нему очевидных претензий нет, а если есть, то не особо серьёзные. Министр культуры Владимир Мединский не вернётся — за последнее время больше него критиковали разве, что Дмитрия Медведева.

Думаю, бывшие члены правительства возглавят госкомпании, корпорации, войдут в советы директоров, по советской традиции самые опальные будут направлены послами в дальние страны и, конечно, кто-то возглавит институты и другие научные учреждения», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения послания президента РФ Владимира Путина, 15 января 2020 года в отставку ушло российское правительство в полном составе.