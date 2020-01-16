Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Соединенные Штаты и Южная Корея снова не смогли договориться об объеме военных расходов, сообщает пресс-служба южнокорейского МИД.

«На этих переговорах мы придерживались нашей фундаментальной позиции, что соглашение должно быть разумным и справедливым в рамках текущей сделки SMA», — говорится в заявлении.

При этом южнокорейские дипломаты отмечают, что Вашингтону и Сеулу удалось достигнуть некоторого взаимопонимания, однако устранить разногласия по вопросу военных расходов не удалось. Таким образом США и Южная Корея не смогли достигнуть «всеобъемлющего соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросу распределения военных расходов. Предполагается, что делегаты на встрече пытались устранить разногласия, возникшие после требований Соединенных Штатов увеличить долю Южной Кореи в расходах до $5 млрд.

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