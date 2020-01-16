Якутск, , 05:42 — REGNUM К федеральным политикам по Дальнему Востоку, в свете последних событий с отставкой правительства РФ, особых претензий у президента РФ Владимира Путина пока нет, но ротация кадров будет, предположил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Именно Дальнему Востоку в Послании президента Федеральному собранию 15 января не было уделено особое внимание. Но было подчёркнуто направление на развитие регионов, региональных институтов власти всех уровней и ветвей.

И если исходить из тенденции подходящего к концу десятилетия, то внимание к Дальнему Востоку не будет уменьшено. Думаю, что отдельный министр для федерального округа — это интересный шаг, но оправданность его сомнительна. Институт полномочных представителей наоборот прижился, как прямых представителей президента.

К полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу не будет особых вопросов, да и к главе Минвостокразвития Александру Козлову тоже — он проработал слишком мало, чтобы подводить масштабные итоги. Неизбежно одно, ротация кадров произойдёт и, думаю, эти политики оставят свои посты. Не исключаю рокировку Козлова на полномочного представителя, а Трутнева перекинут на другое направление. Важно что Козлов молод, то есть подпадает под обновление кадров, о чём и сказал президент в послании», — предположил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января правительство РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым подало в отставку. Эксперты прогнозируют, каким будет новый состав кабинета министров.