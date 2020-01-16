Набережные Челны, Татария, , 05:33 — REGNUM Мэр Набережных Челнов (Татария) Наиль Магдеев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина, оглашённое 15 января 2020 года, отметил, что оно включает в себя меры для улучшения жизни граждан, а новые выплаты семьям с детьми «будут ещё больше способствовать естественному приросту населения».

На своей странице в соцсетях глава автограда добавил, что за счёт мер поддержки семей детсады, что построены и построят в городе, будут востребованы. Он также напомнил, что за 2019 год в Набережных Челнах сдали шесть детсадов на почти 1,5 тыс. новых мест, из которых 780 для детей ясельной группы. Также было отремонтировано девять детских садов.

В планах, которыми поделился Наиль Магдеев, — сдача трёх детсадов на свыше 600 мест в 2020 году — в 22 и 25 микрорайонах Замелекесья и в 19-м комплексе посёлка ЗЯБ.

В 2021 году в автограде планируют построить четыре схожих объекта.

«Это позволит полностью обеспечить маленьких челнинцев местами в детсадах и даст возможность мамам — специалистам своего дела — раньше выйти на работу», — резюмировал мэр.

Напомним, 15 января 2020 года президент РФ огласил послание Федеральному собранию, большую роль в котором уделил социальным вопросам, а также поддержке семей с детьми и демографии. Во время послания прозвучал и ряд кардинальных нововведений, в частности по внесению изменений в Конституцию, порядок назначения на высшие должности. После послания Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. На пост нового председателя правительства РФ предложен глава ФНС Михаил Мишустин, чью кандидатуру Госдума рассмотрит сегодня, 16 января 2020 года.