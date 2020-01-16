Москва, , 05:30 — REGNUM Режиссер Никита Михалков критически отнёсся к предложению лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского сократить гимн России. Об этом 16 января сообщает РИА Новости.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — сказал Михалков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский предложил «подправить гимн», убрав из него лишние, по его мнению, припевы. Своё предложение лидер ЛДПР объяснил тем, что гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

Текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова был написан Сергеем Михалковым, отцом Никиты Михалкова. Ему также принадлежат две редакции текста — 1977 и 2000 годов.

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