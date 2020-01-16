Москва, , 05:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин останется в политике после окончания своего срока и этим противоположен первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом в интервью РИА Новости заявил американский политолог, специалист по России, замглавы Института Кеннана Уильям Померанц.

Померанц считает, что Путин не уйдет на покой, как это сделал Вашингтон, и будет руководить государством находясь на формальной должности, а, возможно, и неформально.

Политолог добавил, что могут произойти события которые повлияют на стратегию российского президента. Померанц напомнил об опыте управления в Казахстане, при котором бывший президент Нурсултан Назарбаев сохранил за собой должность главы Совета безопасности республики. По мнению эксперта, этот сценарий вполне может осуществиться и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин заявил, что в России необходимо ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, на которую он рекомендовал исполняющего обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева.

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