Казань, , 04:51 — REGNUM В состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию России войдёт также и представитель Татарии. По согласованию членом группы может стать 72-летний глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свой пост Мухаметшин занимает с мая 1998 года, а в сентябре 2019 года он был переизбран в шестой созыв республиканского законодательного органа. До избрания в Госсовет Фарид Мухаметшин занимал пост премьер-министра РТ.

Напомним, распоряжением Владимира Путина после оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года была создана рабочая группа. В её составе — свыше 70 человек, представляющих различные сферы, включая гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова.

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию