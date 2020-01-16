Южно-Сахалинск, , 05:10 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, отметил социальную направленность обращения главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наш президент озвучил вопросы из широкого спектра социальной политики. Те предложения, которые Владимир Путин сделал, усиливают нас, глав областей, дают дополнительные возможности сделать жизнь в отдельно взятом регионе значительно лучше. Но самое главное, о чем говорил президент, и я с ним полностью согласен, люди должны жить достойно», — написал Валерий Лимаренко на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Послание носило ярко выраженный социальный характер, его уже назвали революционным. Сразу после оглашения послания правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.