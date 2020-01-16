Мехико, , 04:50 — REGNUM Мексика готова предоставлять убежище иностранным гражданам, но не обеспечивать им «транзит» до границы с США, 15 января заявила министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро. Об этом сообщает газета La Jornada.

По словам Кордеро, мексиканские власти знают о намерении нового каравана мигрантов, собирающегося в Гондурасе, попасть в США и готовят «соответствующий план действий».

«Мексика приветствует людей, которые хотят приехать и жить здесь, но «транзитных виз» здесь не выдаётся», — подчеркнула министр.

Напомним, после того, как Мексика обязалась усилить борьбу с мигрантами, прорывающимися к границам США, планы президента США Дональда Трампа обложить пошлинами в размере 5% товары из Мексики были отложены на неопределённое время.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертами отмечается эффективность уже имеющихся отрезков стены на границе США с Мексикой — там, действительно, снизился поток незаконных мигрантов.

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