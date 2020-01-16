Хабаровск, , 05:08 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул, что считает очень важным то, что сегодня федеральный центр слышит регионы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Послание президента было очень насыщенным, социально направленным. Много внимания уделено демографии и тому, как в регионах преодолеть кризис в этом направлении. Сегодня федеральный центр слышит нас, регионы. Готов вести диалог с каждым субъектом индивидуально. Для нас, дальневосточников, это очень важно. Президент также отметил, что те планки, которые с каждым годом все выше и выше, не преодолеть в одиночку, одним только региональным бюджетом. Поэтому для решения поставленных задач будет выделена поддержка из федеральной казны. Смело могу сказать, что мы действуем абсолютно правильно. Мы уже запустили реформу школьного питания, я уверен, что поручение президента сделать его бесплатным для 1 — 4 классов, выполним даже раньше срока», — написал Сергей Фургал на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Главными положениями обращения главы государства стало развитие страны и повышение уровня жизни людей, увеличение рождаемости, поддержка семьи.