Москва, , 04:30 — REGNUM Налоги стали единственной сферой в России, где произошёл прорыв в госуправлении. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на проведённый опрос экспертов.

«Налоги — единственная сфера, где был прорыв в госуправлении: российская служба — одна из лучших в мире по собираемости налогов и развитию технологий», — говорится в статье.

Эксперты издания называют выбор нового главы правительства неожиданным, но удачным.

По данным СМИ, Мишустин равноудален от политических и бизнес-группировок, кроме того, он понимает ситуацию в разных сферах, имеет опыт работы с силовиками, умеет решать задачи и налаживать отношения.