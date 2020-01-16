Владивосток, , 05:04 — REGNUM Ожидаемый и закономерный шаг — отставка правительства РФ, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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«Это закономерный и многими ожидаемый шаг президента для закрепления всех тех положительных эффектов, которых удастся достичь посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Я согласен с Дмитрием Медведевым, что ему нужно уйти и не мешать президенту», — сказал Юрий Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года правительство под председательством Дмитрия Медведева ушло в отставку.