Владивосток, , 04:58 — REGNUM Комментируя отставку правительства России, депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв отметил, что лично для него это было настолько давно ожидаемое событие, что оно даже не вызвало никаких эмоций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Тем не менее, политик уверен, что скорее всего речь идёт о неких стремлениях определённой группы лиц вписаться под стремительно меняющийся мир и не попасть под «жернова истории».

«Настораживает желание высшего руководства страны стремительно произвести конституционные изменения и быстро произвести транзит власти Владимира Путина к другим лицам. Предлагаемая схема стратегического лидерства Госсовета, особой роли Конституционного суда, повышение роли Госдумы по контролю над правительством — всё это, наверное, здорово и интересно, но кто всё это будет делать? Те же люди, которые десятилетиями создавали механизмы торможения России, высшие коррупционеры, либералы медвединско-кудринского толка? Нет ли во всех новеллах президента стремления определённой группы лиц сохранить свою власть и влияние, чтобы не попасть в «жернова истории». Что, в конечном итоге, предлагаемый вариант транзита власти принесёт стране и народу? Не мимикрия ли это власти под стремительно меняющийся мир?», — про комментировал депутат.

Также Владимир Хмелёв поставил под сомнение сам смысл происходящих событий, в условиях, когда в стране не сформированы главные смыслы существования государства и целей, к которым должно идти общество.

«Перемены нужны и это безусловно. Но под это должна быть дана внятная концепция развития страны и ответ на главный вопрос: «К чему стремится наше общество?» Без определения главных смыслов, всё остальное есть некий «одесский шум» и движение за кулисами, когда за перестановкой декораций сохраняется тот же спектакль и та же труппа актёров. Пока для меня выстраивается вовсе не радужная картина предстоящих перемен в системе государственной власти в России», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов полагает, что отставка правительства это ни что иное, как жертва для сохранения власти президента.