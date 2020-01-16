Хабаровск, , 04:51 — REGNUM Комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, доктор политических наук Илдус Ярулин отметил, что президент сделал главное: он сумел остаться с народом, ответить на запросы россиян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пётр Столыпин однажды сказал: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». Путин же дал понять: для того, чтобы была Великая Россия, нужны серьёзные потрясения. Потрясения последовали сразу после послания. Даже несмотря на то, что чего-то подобного ждали, но не сейчас. Путин умеет удивлять. Произошедшие события связаны и с формированием политической системы, это и изменения в Конституции РФ, то есть, наполнение статьи 5 Конституции, где говорится о социальном государстве.

Главный смысл послания Путина — страну ждёт очень серьёзная перезагрузка. Президент обозначил это совершенно чётко. Он ведь сказал, что Конституция, которую принимали в 1993, была в одной стране, сейчас страна совсем другая. Саму конструкцию Конституции менять не следует, но жизнь подсказывает, что в неё должны быть внесены определенные коррективы. И это, наверное, даже не в плане изменения, а в плане расшифровки. У нас Конституция прямого действия, это закон. Но очень часто, и это неоднократно было отмечено, положения этого закона толкуются достаточно двусмысленно. Размытости быть не должно в основном законе страны. Президент обозначил тренды и рамки. Самое интересное начинается сейчас — что будет конкретно внесено, какие изменения? Путин четко сказал: Конституцию должен принимать народ. В какой форме это будет сделано — уже не столь важно. Но президент ответил на основные запросы общества, народа. Он остался народным, избранным главой государства. По сути, он опять победил, он выиграл», — считает Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Послание, 16-е по счёту уже назвали «революционным». Основной упор глава государства сделал на развитие страны, повышение качества жизни людей. Сразу после оглашения Послания правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.