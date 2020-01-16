Владивосток, , 04:30 — REGNUM Помощник депутата Государственной Думы Алексея Корниенко (КПРФ), директор строительной компании Андрей Акимов выразил обеспокоенность отставкой правительства, мотивируя тем, что приставка и.о. надолго остановит работу министерств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В прошлый раз, когда случилась замена правительства, я как раз заканчивал строительство очередного дома и нужно было подписать ряд документов. Приехал в Москву, пошёл по министерствам, и везде встретил одно и тоже: «подписывать ничего не будем, мы временные, никого ещё не утвердили». А как им объяснить, что закон никто не отменял, и что без подписи у меня уже завтра начнутся штрафы по 350 тысяч рублей ежедневно», — рассказал собеседник.

Андрей Акимов отметил, что вопрос удалось решить только благодаря напористости в разговорах с чиновниками.

«Сегодня ситуация повторяется: правительство идёт в полном составе в отставку именно в те дни, когда компания закончила строительство очередного дома и нужно подписать ряд документов. Если их не подписать — санкции будут просто ужасные. И ведь никому не объяснишь, что ты стал заложником нерасторопства системы», — рассказал Андрей Акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство России станет переходным: мнение эксперта.