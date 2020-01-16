Москва, , 04:47 — REGNUM Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность российского премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером. Об этом пишет французское агентство Agence France-Presse (AFP).

Журналисты отмечают, что решение Путина было неожиданным поскольку президент назвал имя возможного главы правительства спустя несколько часов после того, как сделал свое послание.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Владимир Путин принял отставку, но попросил членов правительства продолжать работу до формирования нового состава. Позднее президент выдвинул на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

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