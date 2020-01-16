Москва, , 03:58 — REGNUM Основания для увольнения премьер-министра должны быть определены более строго, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передаёт РИА Новости.

«Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (глава правительства, — прим.) может быть снят президентом», — сказал Кудрин, комментируя переход на новую систему назначения и увольнения премьер-министра.

Также глава СП предложил более строго разделить полномочия президента и премьер-министра, пояснив, что в этом вопросе имеется «серая зона».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.