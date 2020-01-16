Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Соединенные Штаты не устанавливали конкретных сроков введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил помощник главы Госдепа США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

Купер отметил, что Анкаре следовало бы поторопиться с разрешением разногласий с Вашингтоном, возникших из-за приобретения российских ЗРК. Он добавил, что технически санкции еще не введены против Турции, однако Анкара уже исключена из программы истребителей пятого поколения F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ввод в эксплуатацию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» завершится весной 2020 года. По его словам, процесс обучения военных работе с С-400 идет по плану.

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