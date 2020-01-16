Владивосток, , 04:22 — REGNUM Большинство из озвученных мер в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию широко обсуждалось не только экспертами, но также многими федеральными политиками, причём довольно открыто и публично, прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.

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«Предложения Владимира Путина, озвученные им в ходе послания Федеральному Собранию, для экспертного сообщества ознаменуют многое. Они имеют важное значение для государственного строительства и предстоящих перспектив в политической сфере страны. При этом многие назревали достаточно давно.

Например, приоритет Конституции над международными договорами, который президент предложил установить в основном законе, является логичным продолжением решения Конституционного Суда о возможности неисполнения решений ЕСПЧ на территории РФ, принятого ещё в 2015 году. Кроме того, установленный в ч. 4 ст. 15 Конституции приоритет норм международного права над законом РФ (для изменения которого требуется принятие новой Конституции) не означает приоритета этих норм над основным законом. Вообще в науке существует несколько точек зрения на этот счёт. И сегодня Владимир Путин, по сути, предложил одну из них закрепить в Конституции, не меняя ранее принятых положений ч. 1,2 и 9 основного закона.

Назревало также решение и об отмене возможности главы государства пойти на третий и последующие сроки через перерыв (как это сделал в 2012 году сам Владимир Путин), расширение полномочий Конституционного суда, закрепление в Конституции статуса Государственного совета при президенте, расширение полномочий Федерального собрания при утверждении кандидатуры председателя правительства с одновременным ограничением полномочий президента в этой сфере, что актуально в преддверии транзита 2024 года», — сказала политолог Наталья Коломейцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года после оглашения послания президента Федеральному собранию правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.