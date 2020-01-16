Вашингтон, , 04:46 — REGNUM США 15 января возобновили совместные военные операции своих подразделений с вооружёнными силами Ирака. Об этом сообщает газета The New York Times.

По сведениям газеты, полученным от источника в Пентагоне, целью возобновления совместных действий на территории Ирака является необходимости не допустить возможности для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявить снижение активности американских военных в Ираке своей победой.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Госдепартамент США выступил против вывода американских войск из Ирака, объясняя это тем, что в случае ухода США из региона на Ближнем Востоке возрастет активность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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