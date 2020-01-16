Вашингтон, 16 января 2020, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке, а также гибель украинского пассажирского самолета Boeing-737 под Тегераном, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Два лидера обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране и сбитый Ираном рейс PS752 украинских международных авиалиний», — сообщили в Белом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Афганистана Ашрафом Гани ситуацию вокруг крушения украинского авиалайнера в Иране. Стороны подчеркнули важность проведения полного и открытого расследования причин авиакатастрофы.
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